Inselgruppe diskutiert über Abspaltung von Briten

Eine Inselgruppe nördlich von Schottland mit 20.000 Einwohnern debattiert derzeit offen über eine Loslösung von Großbritannien. Im Inselrat ist ein Antrag eingebracht worden, der zum Ziel hat, eine andere Regierungsform der Orkney Inseln zu finden. In Anlehnung an den britischen Austritt aus der EU wird in den Medien bereits von einem drohenden „Orkxit“ spekuliert.