16-Jähriger verletzt Beamte: In Arrest genommen

Jugendlicher im Arrest, Beamte verletzt

Wenig später stießen die Beamten erneut auf den 16-Jährigen. In einer Gasse lag er reglos am Boden. „Als einer der Polizisten dem Jugendlichen beim Aufstehen half, schlug dieser ihn mit der Faust ins Gesicht.“ Der Beamte trug eine Verletzung am linken Auge davon. Mithilfe eines zweiten Polizisten konnte der Jugendliche schließlich festgenommen werden. Auch der zweite Beamte wurde von dem Burschen am Hals verletzt.