Nach Atomunfall droht neue Umweltkatastrophe

Sicherere Methoden möglich

„Das von TEPCO, dem Eigentümerkonzern der explodierten Fukushima-Reaktoren, eingesetzte Filtersystem versagt immer wieder, Rückstände in den Tanks und der desaströse Umgang mit den Super-GAUs unterminieren das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Informationen und Pläne“, warnt GLOBAL-2000-Aktivist Reinhard Uhrig eindringlich. Laut dem international vernetzten Wiener Nuklearexperten habe die Partnerorganisation der heimischen NGO, die „Friends of the Earth Japan“, längst sicherere Methoden zum Umgang mit dem radioaktiven Kühlwasser, wie etwa die Konzentration und Verfestigung oder die Lagerung in Großtanks, vorgeschlagen.