Unterführung in Pörtschach für Verkehr freigegeben

Bahnhof Thal modernisiert

In Osttirol wurde der Bahnhof in der Gemeinde Assling attraktiviert und komplett barrierefrei umgebaut. In Osttirol wurden in den letzten Jahren damit bereits neun Bahnhöfe modernisiert oder neu errichtet. Nach knapp zwei Jahren Bauzeit wurde die Modernisierung des Bahnhofs Thal abgeschlossen. Ein weiterer Baustein des umfangreichen Attraktivierungsprogramms der Bahn-Infrastruktur in Osttirol ist somit fertig. Das Reisen mit Bus und Bahn ist damit deutlich einfacher und komfortabler geworden.