Die nächste Sternstunde für Ländle-Leichtathletin

„Natürlich macht es mich sehr stolz, dass ich mit der rot-weiß-roten Staffel hier dabei sein darf“, verrät die Studentin der Ernährungswissenschaften, die bereits am Donnerstag per Zug angereist war. „Es ist einfach unglaublich, was ich momentan alles erleben darf.“ So hatte die TS Lustenau-Athletin vor gut einem Monat bei ihrem Hypomeeting-Debüt im Götzner Mösle mit 6021 Punkten einen neuen Vorarlberger Siebenkampfrekord aufgestellt und mit der ÖLV-Sprintstaffel zuletzt bei den European Games in Krakau den bisherigen österreichischen Rekord von 44,33 Sekunden um gleich 15 Hundertstel unterboten.