Autoüberschlag in Tirol: Lenker klettert aus Wrack

Spektakulärer Verkehrsunfall am Donnerstagabend im Tiroler Unterland: Ein 19-jähriger Einheimischer verlor in Reith im Alpbachtal die Kontrolle über seinen Wagen, woraufhin dieser gegen eine Felswand krachte, sich überschlug und letztlich auf der Fahrbahn am Dach liegend zum Stillstand kam. Der Lenker kam beim Unfall relativ glimpflich davon.