Eine einmalige Kulisse rund um den Präbichl

Start am Präbichl

Wir starten auf der Passhöhe Präbichl (1226 m) beim Hunt (Bergbaurelikt). Der Wanderweg führt über die Böschung zum Parkplatz, wo wir dem Wegweiser in Richtung „Leobner Hütte über Knappensteig“ folgen. Nach dem Einser-Sessellift sehen wir links den Einstieg in den Wald. Wir folgen dem Steig zu den Wiesen- bzw. Pistenflächen und queren diese leicht rechts.