Lehrermangel wird durch Pensionswelle noch ärger!

Auf Anfrage des SPÖ-Landtagsklubs liefert Bildungs-Landesrätin Christine Haberlander (ÖVP) auch Berechnungen darüber, unter der Annahme, dass die Pädagoginnen und Pädagogen zum frühesten Pensionsantritt, also mit 62 Jahren, neigen. Heuer noch würden sich in Summe 345 zum Jahrgang 1961 Gehörende in die Pension verabschieden, etwa ebenso viele jeweils in den kommenden Jahren. Womit 2023 bis 2028 insgesamt 2000 in Pension gehende Lehrkräfte zu ersetzen sein werden – bei einem aktuellen Gesamtstand von 5871 Lehrkräften. Da ist vom Stopfen sonstiger Personallöcher noch keine Rede.