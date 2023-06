Staatsfernsehen zeigt Putin beim Bad in der Menge

Vier Tage nach dem Abbruch des bewaffneten Aufstands der Wagner-Söldnertruppe hat Kremlchef Wladimir Putin nach Angaben russischer Staatsmedien erstmals Moskau verlassen und eine Reise in die russische Kaukasusrepublik Dagestan unternommen. TV-Aufnahmen zeigten Putin bei einem für ihn ungewöhnlichen Bad in der Menge in der Stadt Derbent am Kaspischen Meer. Der Auftritt nährt Spekulationen, ob es sich dabei um einen Doppelgänger gehandelt haben könnte.