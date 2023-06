Kourtney Kardashian & Travis wissen schon Babyname

Versehentlich verraten?

Obwohl er nicht verriet, welcher Name den beiden vorschwebt, sind die Fans davon überzeugt, dass der „All The Small Things“-Star im November 2021 bereits die Katze aus dem Sack gelassen hatte. Damals kommentierte er ein Bild seiner Frau mit: „Unser Sohn würde Elvis heißen“. Sie war auf dem Foto als Alabama Whitman aus dem Film „True Romance“ verkleidet. Das Liebespaar in dem Quentin-Tarantino-Streifen teilt ein gemeinsames Interesse für den King of Rock ’n’ Roll.