Kourtney Kardashian: So schaut sie nicht mehr aus!

Gespaltene Meinung zu neuem Look

Gleich auf mehreren Fotos konnten Kardashians Anhänger die neue Haarfarbe in Augenschein nehmen. „Ich liebe den neuen Look“, oder „Die Heißeste von allen“, jubelten die Fans über Kourtneys neues blondes Ich. So mancher will sich aber dennoch nicht an den Style gewöhnen und jammert: „Ich fand dich mit dunklen Haaren besser ...“