Altacher schnappen sich jetzt auch noch Balotelli

Entscheidung fällt am Donnerstag

Neues gibt es auch in Sachen Torhüter: Tobias Schützenauer von Sturm Graz und Paul Piffer von der Akademie Vorarlberg besetzen die Positionen zwei und drei. Der Wunschkandidat für die Nummer eins heißt weiter Dejan Stojanovic, bei dem aber noch einige Details in Abklärung sind. Eine Entscheidung soll heute fallen.