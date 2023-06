Herrenloses Auto mit zwei Insassen abgestürzt

„Der Mann war zwischen der Stürmitzalm und der Pebbellalm unterwegs. Auf einer Seehöhe von circa 1790 Meter stellte er sein Auto auf einem sehr steilen Stück ab“, berichtet die Polizei. „Laut eigenen Angaben zog er die Handbremse an und stieg aus, um mit einem Fernglas das Wild in der Umgebung zu beobachten.“ Doch plötzlich setzte sich der kleine Geländewagen in Bewegung und rollte bergab.