Verblüffung

Der „Journalist des Jahres“ war ratlos. „Kann mir jemand erklären, was damit gemeint ist?“, fragte Paul Krisai auf Twitter als Reaktion auf die Botschaft, die Bundeskanzler Karl Nehammer am Tag nach dem gescheiterten Söldner-Aufstand in Moskau in den sozialen Medien verbreiten ließ. Sie lautete: „Wir lassen nicht zu, dass eine innerrussische Angelegenheit auf österreichischem Boden ausgetragen wird.“