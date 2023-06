Lukas bekommt eine Wohnung, Mohammad nur selten

So entscheidet der Name

Gestellt hatten die Anfragen Forscher der Linzer Johannes Kepler Universität (JKU) in ganz Österreich. Sind sie mit einem ausländischen Namen unterschrieben, sind die Antworten deutlich spärlicher. Mohammad Ahmad bekam nur in 39 Prozent der Fälle eine Rückmeldung. Wurde dem Vermieter noch dazu mitgeteilt, der erfundene Herr Ahmad sei im Ausland geboren und aufgewachsen, rasselte die Antwort-Rate gar auf 29,9 Prozent nach unten (siehe Grafik weiter unten).