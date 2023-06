Cup-Traumlos Salzburg - Garagenparty in Ardagger

Ausnahmezustand in Ardagger! Oder eben in der Garage von Sektionsleiter Wolfgang Riesenhuber. „Ich hab mir das Ganze mit Freunden angeschaut. Auch Kapitän Richard Aigner war dabei“, so Riesenhuber, der den Emotionen nach dem Traumlos Salzburg freien Lauf ließ. „Man kann sich nicht vorstellen, was hier los war.“ Besonders am Handy. „Nach wenigen Momenten trudelten 15 Nachrichten ein.“ Für den Aufsteiger ist der Bundesliga-Krösus im ÖFB-Cup natürlich ein finanzieller Segen. „Jetzt haben wir den Gipfel erreicht. Sie werden sich im Mostviertel wohl fühlen.“