Mit KronePLUS das Electric Love Festival feiern!

Das Electric Love Festival hat sich in den letzten zehn Jahren von einem mutigen Neuling zu einem der weltweit führenden elektronischen Musikfestivals entwickelt. Es hat sich als legendärer Hotspot etabliert, an dem internationale Top-Acts wie David Guetta, Hardwell, Charlotte de Witte, Elderbrook, James Hype, Dimitri Vegas & Like Mike und viele mehr aufgetreten sind. Die jährliche Party ist ein absolutes Highlight für Fans, und die größten Superstars geben sich nur zu gerne die Ehre.