17-Jähriger mit Hubschrauber ins UKH geflogen

Am Montagmorgen gegen acht Uhr war ein 17-Jähriger mit seinem Moped Richtung Magdalensberg unterwegs, als er beim Einbiegen in die Magdalensbergstraße einen PKW übersah und mit diesem direkt an der Kreuzung kollidierte. Der Jugendliche wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber ins UKH geflogen werden. Er musste in den künstlichen Tiefschlaf versetzt werden. Der Fahrer, ein 26-jähriger Steirer, des PKW blieb unverletzt, am Auto entstand aber Totalschaden.