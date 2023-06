Kantersieg der Vikings bei Rückkehr auf Hohe Warte

Erfolgreiches Comeback der „Wikinger“ auf der Hohen Warte: Die Vienna Vikings haben am Samstagabend in der European League of Football (ELF) bei ihrer Rückkehr in die Naturarena von Wien-Döbling die Leipzig Kings mit 47:14 (19:0) besiegt. Quarterback Chris Helbig war für insgesamt fünf Touchdowns verantwortlich. Der amtierende ELF-Champion bleibt damit auch nach seinem dritten Saisonspiel ungeschlagen und führt weiter die Eastern Conference an.