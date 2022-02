Steiermark startet Riesen-Reform im Sozialbereich

FPÖ will mit am Tisch sitzen

Die FPÖ spricht von „der größten Reform dieser Legislaturperiode“. Grundsätzlich begrüße man „die nun endlich angestoßene Reform des verkrusteten Verbandswesens“, so Landesparteisekretär Stefan Hermann. Er kritisiert aber, dass die Oppositionsparteien in die Gespräche bisher nicht eingebunden werden.