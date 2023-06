Meghan in den Umfragen so unbeliebt wie noch nie!

Rekordtief für Meghan

Die Beliebteste war sie in den Umfragen noch nie und an Prinzessin Anne oder Schwägerin Kate, die beiden Spitzenreiterinnen, war es unmöglich heranzukommen. Mit einem Gesamtwert von -47 in der letzten Umfrage hat es die Herzogin von Sussex jedoch auf ein neues Rekord-Tief geschafft.