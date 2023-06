Brutale Messerattacke in Jugendeinrichtung

Ein 17-jähriger Steirer rastete am Sonntag in einer Jugend-Betreuungseinrichtung in Voitsberg (Steiermark) aus und attackierte einen Mitbewohner und einen Betreuer mit einem Messer. Die Polizei konnte den Jugendlichen nach einem Fluchtversuch mit einem Fahrrad festnehmen. Sein Mitbewohner wurde beim Angriff schwer verletzt.