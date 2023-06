Ukraine legte mit Angriff das „Tor zur Krim“ lahm

In der westlichen Region Chmelnyzkyj wehrte die ukrainische Armee nach eigenen Angaben einen russischen Raketenangriff auf einen Militärflugplatz ab. Die Luftabwehr habe 13 russische Marschflugkörper abgeschossen, die auf den Luftwaffen-Stützpunkt gerichtet gewesen seien. Die Raketen seien von russischen Bombern aus dem Gebiet des Kaspischen Meeres abgefeuert worden. Russland wiederum meldete ein Todesopfer in der besetzten südlichen Region Saporischschja, nachdem ukrainische Truppen eine Straße in der Nähe des Dorfes Nowohoriwka beschossen hätten. Eine weitere Person sei dabei verletzt worden.