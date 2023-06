Kind und Mutter ermordet: Angeklagte verurteilt

Samuel, vor Kurzem fünf Jahre alt geworden, fährt mit seinem kleinen blauen Scooter auf einer breiten Wohnstraße durch Villach. Hinter ihm seine Mama Romana. Alina S. lauert den beiden in ihrem neuen VW auf. „Ich bin von Bregenz hergefahren, um mit ihr zu reden.“ Die vermeintliche Nebenbuhlerin sei schuld gewesen, dass Alinas Beziehung zu Samuels Papa nicht funktionierte. „Aber ich wusste, sie will nicht reden. Also wurde ich wütend.“