Miet-Coup in Linz verschafft Bauplänen mehr Zeit

„Ich sehe uns nicht als Konzern, sondern als Sportverein. Wir wollen jeden Tag besser werden und in der Tabelle so weit oben stehen wie nur möglich“, sagt Gerhard Luftensteiner. Seit 2006 ist der heute 65-Jährige Vorstandsvorsitzender der Keba, am 1. Oktober übergibt er die „Kapitänsschleife" an Christoph Knogler.