„Diesen Stillstand können wir uns nicht leisten“

Zwischen Bund und Ländern wurden in 130 Sitzungen alle Positionen abgestimmt, seit November liegt die Vorlage des Eneuerbare-Wärme-Gesetzes im Parlament zur Abstimmung - doch noch immer scheint dieses in weiter Ferne. „Wir nehmen einen Stillstand in der Politik wahr, den wir uns nicht leisten können“, sagt mit Christian Rakos der Geschäftsführer von proPellets Austria, der gestern in Richtung Wien Dampf machte: „Langsam läuft uns die Zeit davon.“