Deutsche ermöglichte ihrem Mann Vergewaltigungen

„Ausgangspunkt ist dabei das Zusammentreffen zweier Frauen, deren Leben unter normalen Umständen keinerlei Berührungspunkte gehabt hätten“, sagte die Richterin in Koblenz. Die Angeklagte wurde am Mittwoch unter anderem wegen der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Beihilfe zum Völkermord schuldig gesprochen.