Wirbel um Tennis-Dame: „Ihr absoluter Tiefpunkt!“

Beim WTA-Turnier in Birmingham musste sich Camila Giorgi am Montag der US-Amerikanerin Venus Williams im Sechzehntelfinale knapp in drei Sätzen geschlagen geben. Weil die Italienerin nach einem Sturz von Williams ihren Punktgewinn feierte, hagelt es nun Kritik. „Ihr absoluter Tiefpunkt“, meint die ehemalige Tennisspielerin Rennae Stubbs.