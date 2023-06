Nach Spitalspaket geht Ärztekammer in Offensive

Wie sich das künftig tatsächlich entwickle, müsse man abwarten, äußert sich der steirische Ärztekammer-Präsident Michael Sacherer dazu am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Graz. Um die Versorgungsqualität aber zu erhalten, müsse man auch den niedergelassenen Bereich mit insgesamt 2371 Kassen- und Wahlärzten stärken - so die heutige Forderung der Ärztekammer.