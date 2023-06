Ukrainisches Heer meldet Gebietsgewinne im Süden

Besonders heftig gekämpft werden soll in der Nähe von Lyman in der Region Donezk. Laut dem britischen Geheimdienst hat das russische Militär seine Verteidigungsanlagen in den besetzten Gebieten in der Ukraine weiter ausgebaut. Das betreffe vor allem die Gegend rund um die Halbinsel Krim. „Dazu gehört eine ausgedehnte Verteidigungszone von 9 Kilometern Länge, 3,5 km nördlich der Stadt Armjansk, auf der schmalen Landbrücke, die die Krim mit dem Gebiet Cherson verbindet“, hieß es von der Behörde.