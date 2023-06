Ein Urgestein des HC Linz verlässt die große Bühne

Was in diesem Moment bis auf den 31-Jährigen und dem Klub-Vorstand da noch keiner ahnen konnte: Es war das letzte Spiel einer famosen Handball-Karriere! „Die Entscheidung ist zu Jahresbeginn gereift, dem Team hab’ ich meinen Rücktritt aber erst nach dem Finale in der Kabine erzählt. Die waren schockiert“, verrät nun der 80-fache Nationalspieler, der persönliche Gründe für sein Karriereende angibt. Und sich somit wie Zwilling Max nach über 26 Jahren in die wohlverdiente Handball-Pension verabschiedet.