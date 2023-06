Sonderprüfung soll Preiskalkulation der EVN klären

Alle Parteien dafür

Der Antrag wird mit den Unterschriften der Mandatare der SPÖ, der Grünen und der NEOS eingebracht und hat damit auch exakt die nötige Unterstützung. Die ÖVP hat in Person von Energiesprecher Toni Kasser Zustimmung signalisiert. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erklärt zudem: „Für solche Preissprünge, wie sie aktuell in den Medien kursieren, fehlt mir wirklich jegliches Verständnis. Ich halte eine Prüfung der EVN-Strompreisgestaltung durch den Landesrechnungshof jedenfalls für sinnvoll. Alles, was dazu beiträgt, dass die EVN-Strompreise sinken, wird von mir unterstützt. Ich will, dass die Strompreise der EVN endlich sinken.“ Die FPÖ hat ihrerseits sogar klargemacht, den Antrag, falls er sie erreichen würde, ebenso mittragen zu wollen.