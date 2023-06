Das nasse Grab in den Tiefen des Ozeans

Im Atlantik ist eine massive Such- und Rettungsaktion im Gange, nachdem am Sonntag bei einem Tauchgang zum Wrack der 1912 gesunkenen „Titanic“ vor Neufundland ein Touristen-U-Boot verschwunden ist. Fünf Menschen sind noch vermisst. Einer von ihnen ist der schillernde britische Milliardär Hamish Harding. Die Faszination Titanic ist immer noch allgegenwärtig, in Grafiken zeigen wir den tödlichen Weg des Luxusdampfers.