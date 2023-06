Gewaltausbrüche gegen Lehrer nehmen zu

Was sagen Neos zu diesem Gewaltproblem?

Neos-Bildungssprecherin Julia Bammer hält klar fest: „Egal ob Drohungen, körperliche, verbale und psychische Übergriffe - Gewalt hat in unseren Schulen nichts zu suchen. Gerade in Oberösterreich können die offenen Stellen in den Schulen leider Jahr für Jahr nicht besetzt werden. Fälle, in denen Lehrer:innen aufgrund solcher Gewalterfahrungen im schlimmsten Fall sogar den Job hinschmeißen, müssen also unbedingt vermieden werden.“