2017 kein Hinweis auf Novomatic-Spende an ÖVP

Spenden an Vorfeldorganisation nicht überprüfbar

In einem weiteren „Sichtungsbericht“ der WKStA vom Mai 2023 heißt es ebenfalls, dass die Novomatic oder dieser zuzuordnenden Personen - soweit bekannt - nicht als Spender aufscheinen. Gleichzeitig wird dort festgehalten, es habe mangels Unterlagen nicht überprüft werden können, ob neben Spenden an die ÖVP-Bundespartei weitere Spenden an andere der ÖVP zuzurechnenden Organisationen, insbesondere an die Junge ÖVP gegangen sind.