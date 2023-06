So schlecht geht es Sophia Thiel nach der Trennung

Im Interview mit der „Bild“-Zeitung sprach Thiel zudem über die Gründe für das überraschende Liebes-Aus. „Ich hatte das Gefühl, dass wir einfach zu unterschiedliche Zukunftsvorstellungen über das hatten, was uns im Leben wichtig ist.“ In „10, 15 Jahren“ hätten sie und ihr nunmehr Ex-Freund Raphael sich „an unterschiedlichen Punkten im Leben“ gesehen. Während sie sich ein Leben am Land mit einer Familie wünsche, habe er den Wunsch gehegt, wieder mehr Zeit im Ausland zu verbringen.