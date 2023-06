Heimspiel für Leitinger als große Motivation

Dass Roland Leitinger nach einer schwierigen Saison weitermacht, war bald klar. Zumal der Verband ihm schnell Unterstützung zusprach. „Es ist schön zu sehen, dass es Menschen mit viel Hoffnung und Vertrauen in einen gibt“, sagte der Skifahrer. Der sich am Weg zu alter körperlicher Verfassung befindet, dafür drei- bis viermal pro Woche in der Kraftkammer schwitzt. „Ich hoffe, dass es bald noch intensiver wird.“