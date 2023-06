Drachenflieger verlor bei Landung die Kontrolle

Fataler Freizeitunfall am Sonntagnachmittag im Tiroler Unterland: Ein Drachenflieger (33) verlor bei der Landung in St. Jakob in Haus (Bezirk Kitzbühel) aufgrund einer Windböe die Kontrolle und stürzte aus mehreren Metern Höhe ab. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen.