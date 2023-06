VIP-Tickets für Silver League in Graz gewinnen!

Mitreißenden Volleyball der Spitzenklasse gibt es kommendes Wochenende in Graz zu sehen. Wir verlosen gemeinsam in Kooperation mit dem Österreichischen Volleyball Verband exklusive VIP- und Tagestickets für die CEV European Silver League 2023 in Graz am 24. und 25. Juni. Seien Sie live dabei, wenn die besten Teams in Graz um den Einzug ins Finale kämpfen! Wie Sie bei unserem Gewinnspiel mitmachen - und dabei die doppelte Gewinnchance nutzen - erfahren Sie hier!