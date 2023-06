Altstadtlauf: Für „Bambinis“ bis Senioren

Los geht’s um 17 Uhr mit dem „Krone“-Bambinilauf über 200 Meter. Kinder (U 8 und U 10) sind danach schon über 550 Meter und U 12 über 1100 Meter gefordert. Der Schülerlauf in den Klassen U 14 und U 16 geht über 1650 Meter, ehe es für die Großen um 19:30 Uhr in der Wiesbadener Straße an den Start geht. Und zwar über fünf oder zehn Kilometer auf einer abwechslungsreichen, schönen Runde durch Klagenfurts herrliche Altstadt.