Radlegende Schleck als Gratulant von Höll

Für Vali Höll ging am Samstag ein Traum in Erfüllung. Der Sieg auf ihrer Heimstrecke in Leogang hatte der 21-Jährigen noch gefehlt. Zu den Gratulanten beim viel umjubelten Triumph gesellte sich auch ein prominenter Zaungast: Andy Schleck, Gewinner der Tour de France 2010. Der Luxemburger ließ es sich nicht nehmen, beim Mountainbike-Spektakel vorbeizuschauen. „Eigentlich war das ein Geburtstagsgeschenk von meiner Frau, dass wir hier diesen Weltcup anschauen“, lächelte der 38-Jährige, der die Lokalmatadorin persönlich kennt. „Wir hatten vergangenes Jahr ein Event zusammen.“