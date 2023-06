Mann (42) stürzte über 80 Meter steiles Waldstück

Fürchterlicher Unfall in der Nacht auf Sonntag in Volders (Bezirk Innsbruck Land). Ein Einheimischer stürzte mit seinem E-Motorrad auf einem Forstweg 80 Meter in die Tiefe und blieb dort liegen. Eine Lenkerin, die wenig später nachkam, sah das Fahrzeug und alarmierte die Einsatzkräfte.