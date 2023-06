Fan-Packages für heiß-kalte Pixar-Romanze gewinnen

In Element City, einer Metropole im New Yorker Stil, fahren Feuermenschen ihre Kinder in Holzkohlegrillern spazieren. Erdenleute haben Grashalme auf ihren Köpfen und Gänseblümchen unter ihren schmutzbraunen Achseln. Luftmenschen blähen sich in fluffige rosa, blaue und weiße Wolken auf. Die Figuren bestehen buchstäblich aus den altgriechischen Elementen Wasser, Erde, Luft und Feuer.