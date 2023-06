Steirischer Mountainbiker schreibt Geschichte

Just beim Heimrennen in Leogang hatte Kolb, der bevorzugt am Schöckl trainiert, 2022 sein bis dahin bestes Weltcupergebnis erzielt. Er war bis dato auch der erste Österreicher überhaupt auf einem Weltcup-Podium im Downhill. Jetzt ist er der erste rot-weiß-rote Downhiller überhaupt, der auf dem obersten Treppchen stand. 0,7 Sekunden landete der Steirer, für den sich der Wechsel zum Top-Team Atherton richtig bezahlt macht, vor Weltmeister Loic Bruni aus Frankreich auf Rang eins. „Das ist unglaublich. Einfach verrückt! Der Sieg in meiner neunten Saison, das ist unwirklich, diesen Tag werde ich nie vergessen“, jubelte Kolb. Mit einer Fahrzeit von knapp unter drei Minuten stellte der 27-Jährige einen neuen Streckenrekord auf.