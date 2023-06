Niklas (10) ist das 100.000ste Feuerwehrmitglied

Gegen Computer und Handy

„Es freut uns, dass trotz Pandemie oder auch der vielen Verlockungen am Computer oder am Handy die Begeisterung bei der Jugend für die Feuerwehr nach wie vor ungebrochen ist“, ist Fahrafellner stolz auf den Beweis, dass das Feuerwehrwesen nach wie vor höchste Attraktivität besitzt. „Das zeigt sich auch immer wieder bei verschiedenen Umfragen, wo wir in der Beliebtheitsskala immer an erster Stelle rangieren“, so Fahrafellner. Auch Mikl-Leitner und Pernkopf sind vom Jubiläum begeistert: „Die freiwilligen Feuerwehren sind das Sicherheitsrückgrat in unserem Land. Auf euch kann man sich eben rund um die Uhr verlassen!“