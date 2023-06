Pfleger soll zwei Patientinnen missbraucht haben

Zwei Frauen mit ähnlichen Erlebnissen

Beide Frauen hatten unabhängig voneinander von ähnlichen Erlebnissen im Jahr 2015 berichtet: Der erste Vorfall soll sich im Jänner ereignet haben. Eine Patientin wurde nach der Operation in den Aufwachraum gebracht. Dort soll der Anästhesiepfleger ihren bewusstseinsgetrübten Zustand ausgenützt haben und sie nicht nur betastet, sondern auch sexuelle Handlungen an ihr vollzogen haben. „Sie konnte klar erkennen, was er tat, es war ihr aber nicht möglich, entsprechend zu handeln“, erläuterte die Staatsanwältin. Die Frau erzählte ihren Angehörigen noch am selben Tag von den Vorfällen und meldete diese auch der Klinikleitung, erstattete aber keine Anzeige.