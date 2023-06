Darsteller onanierte vor der Maskenbildnerin

Penis-Gate und Onanie am Set

Deshalb gelte es, Arbeitsbedingungen beim Film zu schaffen, die Missbrauch möglichst vorbeugten und gegebenenfalls Konsequenzen ermöglichten: „Je mehr, je offener, je ehrlicher wir auch in unserer Branche über Machtmissbrauch und Übergriff in und um Filmteams sprechen, je mehr der Geschichten, die wir alle kennen, werden publik werden. Das ist wichtig, und das ist schmerzhaft für viele“, so Kreutzer, die drei anonyme Beispiele nannte.