Schülervertreter wollen geheime und faire Wahlen

Am 29. Juni wird in Oberösterreich wieder die Landesschülervertretung (LSV) für 200.000 Schüler gewählt. Wahlberechtigt sind die Schulsprecher der AHS (Allgemeinde höhere Schulen), BMHS (Berufsbildende mittlere und höhere Schulen) und Berufsschulen. An den Modalitäten und am Prozedere, wie die Wahl zustande kommt, gibt es nun aber harsche Kritik. 25 Schulsprecher verfassten einen offenen Brief, der an den oö. Bildungsdirektor Alfred Klampfer gerichtet ist.