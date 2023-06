ATV-Kamerateam bei Dreh in Lignano angegriffen!

Über 80.000 Touristen, darunter 20.000 Österreicher, strömten am Pfingstwochenende in die Stadt Lignano in Italien, um „Tutto Gas“ zu geben. Für die Doku „Ausnahmezustand Lignano“ begleitete der Sender ATV einige der feierwütigen Österreicher vor Ort. Dabei wurde ein Kameramann brutal angegriffen. ATV hat uns den Moment der Attacke (Video oben) zur Verfügung gestellt.