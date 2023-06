Dritter Überfall wurde Serienräuber zum Verhängnis

Am Montag kurz vor drei Uhr war es wieder so weit: Der mysteriöse Trafikräuber schlug wieder zu - dieses Mal bei einer Bäckerei in der Nähe des Wörthersee Stadions in Klagenfurt (wir berichtet). „Er bedrohte vermummt eine Angestellte und wollte, dass sie die Kassenlade öffnet. Das schaffte die in Panik geratene Frau aber nicht“, berichtet die Polizei. „Als sich der Täter kurz wegdrehte, gelang ihr die Flucht aus dem Geschäft und sie alarmierte kurz darauf die Polizei.“